Мбаппе пропустить матч Ліги націй з Хорватією

Форвард не зіграє зі збірною Хорватії

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Франції Кіліан Мбаппе не зможе взяти участь у матчі другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА з Хорватією.

Про це повідомляє L'Equipe.

Мбаппе було замінено після перерви матчу першого туру групового етапу Ліги націй із Данією (1:2) через проблеми з коліном. Під час медичного обстеження у форварда не було виявлено серйозних пошкоджень, проте тренерський штаб збірної вирішив не включати Мбаппе до заявки на матч із Хорватією. При цьому Мбаппе залишиться в прихильності французької національної команди і продовжить готуватися до наступних ігор.

У наступному турі групового етапу Ліги націй УЄФА підопічні Дідьє Дешама зіграють із національною командою Хорватії. Зустріч відбудеться 6 червня.

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