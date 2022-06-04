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Максимов прокоментував припинення контракту з Ворсклою

Сьогодні 13:01 225 0
Український наставник прокоментував відхід з клубу
Максимов прокоментував припинення контракту з Ворсклою
#Ворскла, #Юрій Максимов

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Ворскла не буде продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим.

Український наставник прокоментував відхід з клубу.

"Коли я прийняв команду, яка йшла на останньому місці, то перше, що сказав, нижче нам падати нікуди. Підняли хлопців у психологічному плані, а далі вирішили завдання-мінімум".

  АктуальноВизначилась заміна Максимову у Ворсклі

"У Ворскли створені чудові умови для тренування та розвитку. Хочу подякувати керівництву клубу за дотримання умов контракту. Футболістам - окрема подяка та низький уклін. Безперечно, буду вболівати за Ворсклу й надалі", - сказав Максимов.

Раніше у Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків.

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