Максимов прокоментував припинення контракту з Ворсклою

Український наставник прокоментував відхід з клубу

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Ворскла не буде продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим.

Український наставник прокоментував відхід з клубу.

"Коли я прийняв команду, яка йшла на останньому місці, то перше, що сказав, нижче нам падати нікуди. Підняли хлопців у психологічному плані, а далі вирішили завдання-мінімум".

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"У Ворскли створені чудові умови для тренування та розвитку. Хочу подякувати керівництву клубу за дотримання умов контракту. Футболістам - окрема подяка та низький уклін. Безперечно, буду вболівати за Ворсклу й надалі", - сказав Максимов.

Раніше у Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків.