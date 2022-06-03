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УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились про Фіналіссіму у футзалі та жіночому футболі

Сьогодні 10:12 165 0
Відбудуться нові матчі між командами Європи та Південної Америки
УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились про Фіналіссіму у футзалі та жіночому футболі
#КОНМЕБОЛ, #УЄФА

Джерело - Marca.

УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились організацію нових матчів між командами з Європи та Південної Америки.

Про це повідомляє Marca.

21 серпня в Монтевідео відбудеться поєдинок Пеньяроля, володаря Кубка Лібертадорес U-20, проти Бенфіки, переможця Юнацької ліги УЄФА.

Крім того, відбудеться Фаналіссіма у футзалі.

Також розглядається варіант проведення Фіналіссіми у жіночому футболі. Вона має відбутися після того, як визначаться переможці Євро-2022  в Англії та Кубка Америки 2022 року в Колумбії.

Нагадаємо, УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ.

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