УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились про Фіналіссіму у футзалі та жіночому футболі

Джерело - Marca.
УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились організацію нових матчів між командами з Європи та Південної Америки.
Про це повідомляє Marca.
21 серпня в Монтевідео відбудеться поєдинок Пеньяроля, володаря Кубка Лібертадорес U-20, проти Бенфіки, переможця Юнацької ліги УЄФА.
Крім того, відбудеться Фаналіссіма у футзалі.
Також розглядається варіант проведення Фіналіссіми у жіночому футболі. Вона має відбутися після того, як визначаться переможці Євро-2022 в Англії та Кубка Америки 2022 року в Колумбії.
Нагадаємо, УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ.