УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились про Фіналіссіму у футзалі та жіночому футболі

Відбудуться нові матчі між командами Європи та Південної Америки

Джерело - Marca.

УЄФА та КОНМЕБОЛ домовились організацію нових матчів між командами з Європи та Південної Америки.

Про це повідомляє Marca.

21 серпня в Монтевідео відбудеться поєдинок Пеньяроля, володаря Кубка Лібертадорес U-20, проти Бенфіки, переможця Юнацької ліги УЄФА.

Крім того, відбудеться Фаналіссіма у футзалі.

Також розглядається варіант проведення Фіналіссіми у жіночому футболі. Вона має відбутися після того, як визначаться переможці Євро-2022 в Англії та Кубка Америки 2022 року в Колумбії.

Нагадаємо, УЄФА розпочне розслідування щодо проблем з глядачами в фіналі ЛЧ.