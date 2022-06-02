Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов спростував інформацію про те, що він очолить Ворсклу.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі FanDay.

"Мене самого здивували ці чутки. Із Полтави зі мною ніхто не зв'язувався. Жодних переговорів щодо цього не було. До того ж, я не мав жодного морального права вести їх за спиною у Максимова. У мене контракт з Металістом 1925 і я пов'язую великі надії з цим клубом.

Ми плануємо зібратися на початку липня. Розглядаємо декілька варіантів проведення зборів, які точно ще не визначилися. Поки що можу тільки сказати, що ми проводитимемо їх у нашій країні.

Щодо ідеї провести наступний чемпіонат в Україні ставлюсь позитивно. Звичайно, треба дивитися, як розвивається ситуація, але я за те, щоб грати в Україні. Наші легіонери нині перебувають за кордоном. Думаю, що ми формуватимемо команду з українських гравців", – сказав Кривенцов.