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Лінекер: Українці - це щось особливе

Сьогодні 16:55 42 0
Гарі Лінекер прокоментував перемогу збірної України у матчі проти Шотландії
Лінекер: Українці - це щось особливе
Фото - gettyimages
#Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард футбольної збірної Англії Гарі Лінекер оцінив перемогу України над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Українці - це щось особливе. Це екстраординарний виступ Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на Гемпден Парк. Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні, стійкі люди", - написав Лінекер.

Актуально: Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією

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