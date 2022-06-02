Лінекер: Українці - це щось особливе

Гарі Лінекер прокоментував перемогу збірної України у матчі проти Шотландії

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард футбольної збірної Англії Гарі Лінекер оцінив перемогу України над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Українці - це щось особливе. Це екстраординарний виступ Абсолютно захоплююча гра з неймовірною атмосферою на Гемпден Парк. Коротка мить радості серед жаху війни в Україні. Які вони дивовижні, стійкі люди", - написав Лінекер.

Актуально: Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією