Гвардіола зустрічався з Погба для переходу у Манчестер Сіті

Поль Погба міг перейти у Манчестер Сіті

Манчестер Сіті розглядав можливість підписання хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє The Athletic.

Пеп Гвардіола особисто зустрічався з 29-річним французом, щоб обговорити перехід, та розповів йому, чому він хоче бачити футболіста в клубі.

Директор Сіті Чікі Бегірістайн підготував для футболіста контракт. Зарплатня була не на рівні з Кевіном де Брейне чи зараз з Ерлінгом Голандом, проте все одно дозволила б Погба стати одним із найвисокооплачуваніших гравців "містян".

Зазначається, що хавбек розмірковував над цією пропозицією, проте через можливий фурор у ЗМІ та пограбування його будинку у березні футболіст відчув, що йому необхідна зміна обстави.

Нагадаємо, Погба покинув Манчестер Юнайтед.