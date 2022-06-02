Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2834
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Сьогодні 13:30 892
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Сьогодні 13:09 295
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:39 754
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 312
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 1160
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 462
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1910
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 5617
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 96743
Прямі трансляції

Гвардіола зустрічався з Погба для переходу у Манчестер Сіті

Сьогодні 17:43 176 0
Поль Погба міг перейти у Манчестер Сіті
Гвардіола зустрічався з Погба для переходу у Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті розглядав можливість підписання хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє The Athletic.

Пеп Гвардіола особисто зустрічався з 29-річним французом, щоб обговорити перехід, та розповів йому, чому він хоче бачити футболіста в клубі.

Директор Сіті Чікі Бегірістайн підготував для футболіста контракт. Зарплатня була не на рівні з Кевіном де Брейне чи зараз з Ерлінгом Голандом, проте все одно дозволила б Погба стати одним із найвисокооплачуваніших гравців "містян".

Зазначається, що хавбек розмірковував над цією пропозицією, проте через можливий фурор у ЗМІ та пограбування його будинку у березні футболіст відчув, що йому необхідна зміна обстави.

Нагадаємо, Погба покинув Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 4616
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 40231
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 96743
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 5617
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 3559
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2834
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6118
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27105
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7239 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25271
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19240
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174609 6