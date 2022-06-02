Воротар Шотландії: Дуже розчаровані, не вдалось зіграти на своєму рівні

Голкіпер збірної Шотландії Крейг Гордон прокоментував поразку від національної команди України (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

"Ми дуже розчаровані. Ми багато працювали, щоб дістатися цього матчу. Нам не вдалося зіграти на своєму звичному рівні, це слід визнати. Ми погано зіграли. Коли пропускаєш, намагаєшся проаналізувати пропущені голи та зрозуміти, що можна було зробити краще. Ми обов'язково це зробимо.

У більшості гравців ще буде шанс спробувати знову, вони досить молоді, але закінчувати так завжди неприємно. Особисто для мене все закінчувалося так часто", - сказав Гордон.