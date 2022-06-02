Сидорчук: Україну не треба запрошувати на чемпіонат світу, ми пройдемо самі

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував слова свого ексодноклубника Андрія Ярмоленка, який заявив, що Україні не потрібний достроковий прохід на ЧС 2022.

"Ми з Андрієм постійно спілкуємось на цю тему. У нього першочергове - це сьогоднішній матч, як і для всієї команди. Якщо ви пам'ятаєте, він першим сказав, що Україну не потрібно запрошувати на чемпіонат світу, ми пройдемо самі.

Щодо його майбутнього, він уже доросла людина і впевнений, що сама прийматиме рішення. Те, що Динамо в його серці, навіть не обговорюється, але якщо ви запитаєте мою скромну думку, то я б йому радив залишатися в Європі, а саме в Англії", - зазначив Сидорчук.