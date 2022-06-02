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Сидорчук: Україну не треба запрошувати на чемпіонат світу, ми пройдемо самі

Сьогодні 15:10 206 0
Футболіст прокоментував слова Ярмоленка
Сидорчук: Україну не треба запрошувати на чемпіонат світу, ми пройдемо самі
Фото Getty Images
#Сергій Сидорчук

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував слова свого ексодноклубника Андрія Ярмоленка, який заявив, що Україні не потрібний достроковий прохід на ЧС 2022.

"Ми з Андрієм постійно спілкуємось на цю тему. У нього першочергове - це сьогоднішній матч, як і для всієї команди. Якщо ви пам'ятаєте, він першим сказав, що Україну не потрібно запрошувати на чемпіонат світу, ми пройдемо самі.

Щодо його майбутнього, він уже доросла людина і впевнений, що сама прийматиме рішення. Те, що Динамо в його серці, навіть не обговорюється, але якщо ви запитаєте мою скромну думку, то я б йому радив залишатися в Європі, а саме в Англії", - зазначив Сидорчук.

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