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Хведеліані: Ця перемога - мов кисень для українського народу та тих, хто просто любить та підтримує Україну

Сьогодні 11:56 259 0
Хведеліані: Ця перемога - мов кисень для українського народу та тих, хто просто любить та підтримує Україну
#Ілля Забарний, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Андрій Павелко, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Наш експерт Іраклій Хведеліані поділився думками з приводу півфінального матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна:

"Учора збірна України всім велике щастя і це було дуже важливо в такий складний момент. Більшість гравців збірної України (які грають у вітчизняній Прем'єр-лізі) давно без ігрової практики - через вторгнення російських військ та запровадження воєнного стану хлопці зупинилися...

Проте бойовий дух українського народу ще раз довів своє: на полі ми бачили команду, яка грала у неймовірний футбол, і в цьому велика заслуга Української асоціації футболу. Хочу подякувати Павелку та Петракову.

Коли настав момент шукати нового тренера для збірної України, я хіба лише мріяв побачити за кермом команди Петракова - людину, яка знає, як працювати на міжнародному рівні, знає специфіку збірних і людину, яка у молодіжній збірній України довела, що є фахівцем найвищого рівня!

Щодо матчу саме із Шотландією, ми побачили цілеспрямовану команду, яка грала лише на результат! Не беручи до уваги брак у захисті, загалом збірна України виглядала на дві голови вище! 

Хочу відзначити гру Зінченка, який дуже багато й акуратно працював як в атакувальній фазі, так і в захисті. Не можна залишити без похвали й Забарного, котрий стояв, немов стіна. Назагал, Україна перемогла завдяки правильному підходу до цього матчу, коректурній тактиці та індивідуальній майстерності гравців!

Слід зазначити, що ця гра була першою офіційною для збірної України після запровадження воєнного стану і в будь-якому разі, хочу ще раз подякувати всім, хто створив учорашній день. А вчора перемогла не лише національна збірна, а ще й U-21 та U-19, що вкотре доводить: Україна ніколи не боїться труднощів, а всі, від малого до великого, готові дати відсіч заради Батьківщини!"

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