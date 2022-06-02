Хведеліані: Ця перемога - мов кисень для українського народу та тих, хто просто любить та підтримує Україну

Наш експерт Іраклій Хведеліані поділився думками з приводу півфінального матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна:

"Учора збірна України всім велике щастя і це було дуже важливо в такий складний момент. Більшість гравців збірної України (які грають у вітчизняній Прем'єр-лізі) давно без ігрової практики - через вторгнення російських військ та запровадження воєнного стану хлопці зупинилися...

Проте бойовий дух українського народу ще раз довів своє: на полі ми бачили команду, яка грала у неймовірний футбол, і в цьому велика заслуга Української асоціації футболу. Хочу подякувати Павелку та Петракову.

Коли настав момент шукати нового тренера для збірної України, я хіба лише мріяв побачити за кермом команди Петракова - людину, яка знає, як працювати на міжнародному рівні, знає специфіку збірних і людину, яка у молодіжній збірній України довела, що є фахівцем найвищого рівня!

Щодо матчу саме із Шотландією, ми побачили цілеспрямовану команду, яка грала лише на результат! Не беручи до уваги брак у захисті, загалом збірна України виглядала на дві голови вище!