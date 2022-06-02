Федотов: Спочатку пішов у тероборону, після цього перейшов до ЗСУ

21-річний український воротар Микита Федотов розповів про рішення, яке ухвалив після початку війни з росією.

"Я спочатку пішов у тероборону, після цього перейшов до ЗСУ. Я ухвалив це рішення відразу, навіть не замислюючись, мабуть, усередині мене зіграло якесь патріотичне почуття.

Я вважаю, що кожен чоловік, а на той момент настання йшло в активній фазі, повинен був брати зброю і йти захищати батьківщину, тому що не хотів, щоб ці потвори опинилися у мене вдома", - сказав Федотов.