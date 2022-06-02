Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2701
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Сьогодні 13:30 428
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Сьогодні 13:09 171
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:39 466
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 259
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 980
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 422
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1783
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 5109
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 96372
Прямі трансляції

Федотов: Спочатку пішов у тероборону, після цього перейшов до ЗСУ

Сьогодні 14:09 138 0
Український голкіпер розповів про те як став військовим
Федотов: Спочатку пішов у тероборону, після цього перейшов до ЗСУ
#Микита Федотов

Джерело - Епоха футболу.

21-річний український воротар Микита Федотов розповів про рішення, яке ухвалив після початку війни з росією.

"Я спочатку пішов у тероборону, після цього перейшов до ЗСУ. Я ухвалив це рішення відразу, навіть не замислюючись, мабуть, усередині мене зіграло якесь патріотичне почуття.

Я вважаю, що кожен чоловік, а на той момент настання йшло в активній фазі, повинен був брати зброю і йти захищати батьківщину, тому що не хотів, щоб ці потвори опинилися у мене вдома", - сказав Федотов.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2701
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 4026
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 5109
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 40079
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 3361
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 96372
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8137
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202556
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12938
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12569
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167773 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49057 1