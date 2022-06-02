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Довбик: Радий, що зміг забити на цьому стадіоні

Сьогодні 13:54 176 0
Футболіст прокоментував перемогу над Шотландією
Довбик: Радий, що зміг забити на цьому стадіоні
Фото Getty Images
#Артем Довбик

Джерело - Tribuna.com.

У матчі півфіналу плей-оф ЧС-2022 з Шотландією (3:1) нападник збірної України Артем Довбик знав, що матиме моменти для взяття воріт суперника.

Про це заявив сам гравець.

"Цей стадіон для мене фартовий, виходить. Радий, що зміг забити на цьому стадіоні У мене був певний флешбек, такі емоції були. Раді, що зуміли здобути перемогу. Я відчував, що потрібно допомагати команді після виходу на заміну. Знав, що Шотландія буде навантажувати наших захисників, і я мав допомагати команді знайти цей момент.

Складний матч, але я знав, що у мене будуть моменти. Коли перший момент був, я незграбно діяв. Але я знав, що буде ще один момент, і треба його реалізувати, що й сталось. Тренер сказав, що ми зробили тільки 50 відсотків справи. Наступний матч попереду", - сказав Довбик.

Артем Довбик забивав на Гемпден Парк у Глазго в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1). У фіналі плей-оф українці зіграють з Вельсом. Матч відбудеться 5 червня.

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