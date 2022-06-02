Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2454
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 118
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 536
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 325
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1486
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 4316
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 95726
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського
Вчора 23:07 2949
Молодіжна збірна України розгромила Фарерські острови у кваліфікації Євро-2023
Вчора 21:55 842
Петраков назвав стартовий склад збірної України на гру з Шотландією
Вчора 20:23 1575
Прямі трансляції

Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій

Сьогодні 10:09 118 0
Півзахисник збірної України – про перемогу над шотландцями
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
#Руслан Маліновський

Джерело - sport.ua.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перемогу над командою Шотландії (3:1) у півфіналі плей-оф ЧС-2022 присвячує українським воїнам.

Про це заявив футболіст.

"Сьогодні ми показали дуже високий рівень гри. Гордий за наших уболівальників, які підтримували нас. Атмосфера була чудовою. Шотландці зустрічали і проводили нас оплесками, це дуже приємно. Ця перемога для всіх українців, для наших воїнів, які перебувають на передовій.

Давно не чув, щоби так співали гімн. Навіть коли ми грали у Римі проти Англії, не було такої атмосфери. Ми побачили, яка підтримка у шотландців. Шкода, що тільки одна команда проходить далі. Їхні вболівальники теж заслуговують поїхати на ЧС. Відчуття подвійні. Нас тут добре прийняли, але на футбольному полі все забувається. Є лише один переможець", - сказав Маліновський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 2949
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 95726
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 2776
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 4316
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 39866
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 13286 2
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7352 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25264
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15504 12
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2454
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18283 2
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10506 2