Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перемогу над командою Шотландії (3:1) у півфіналі плей-оф ЧС-2022 присвячує українським воїнам.

Про це заявив футболіст.

"Сьогодні ми показали дуже високий рівень гри. Гордий за наших уболівальників, які підтримували нас. Атмосфера була чудовою. Шотландці зустрічали і проводили нас оплесками, це дуже приємно. Ця перемога для всіх українців, для наших воїнів, які перебувають на передовій.

Давно не чув, щоби так співали гімн. Навіть коли ми грали у Римі проти Англії, не було такої атмосфери. Ми побачили, яка підтримка у шотландців. Шкода, що тільки одна команда проходить далі. Їхні вболівальники теж заслуговують поїхати на ЧС. Відчуття подвійні. Нас тут добре прийняли, але на футбольному полі все забувається. Є лише один переможець", - сказав Маліновський.