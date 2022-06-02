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Зінченко: Ми в одному кроці до нашої мрії

Сьогодні 12:09 153 0
Футболіст назвав своє головне бажання
Зінченко: Ми в одному кроці до нашої мрії
#Олександр Зінченко

Джерело - sport.ua.

Стадіон у Глазго, на якому збірна України здобула перемогу над командою Шотландії (3:1) у півфіналі плей-оф ЧС-2022, є фартовим.

Про це заявив півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Я б назвав цей стадіон фартовим для нас. Хотів би подякувати всім шотландцям за дуже теплий прийом. За оплески, за всі слова, що були сказані гравцями і тренерським штабом. Я подякував їм усім після гри, ми це все відчули.

Що стосується комендантської години в Україні, то я хочу, щоб вона в найближчому майбутньому була відмінена, а ми перемогли у війні. Це наше головне бажання та мрія. Дуже радий, що нам вдалося хоча на декілька хвилин подарувати посмішку кожному українцю. Я скажу, що попереду на нас чекає дуже важлива гра, ми в одному кроці до нашої мрії", - сказав Зінченко.

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