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Петраков: Увечері у нас тренування у двох групах

Сьогодні 11:10 300 0
Фахівець - про план підготовки до матчу з Вельсом
Петраков: Увечері у нас тренування у двох групах
#Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Після перемоги у матчі півфіналу плей-оф відбору до ЧС-2022 з Шотландії (3:1). гравці збірної України сьогодні увечері тренуватимуться у двох групах.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Петраков.

"Попереду матч проти Вельсу. Чи вистачить часу на підготовку до цього суперника? Згідно з нашими планами завтра (2 червня - прим.) о 11:30 вилітаємо до Кардіффа. Увечері у нас тренування у двох групах. Далі будуть тренування, підготовка, хлопці будуть відновлюватися", - зазначив Петраков.

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