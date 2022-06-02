Після перемоги у матчі півфіналу плей-оф відбору до ЧС-2022 з Шотландії (3:1). гравці збірної України сьогодні увечері тренуватимуться у двох групах.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Петраков.

"Попереду матч проти Вельсу. Чи вистачить часу на підготовку до цього суперника? Згідно з нашими планами завтра (2 червня - прим.) о 11:30 вилітаємо до Кардіффа. Увечері у нас тренування у двох групах. Далі будуть тренування, підготовка, хлопці будуть відновлюватися", - зазначив Петраков.