Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков задоволений гостинністю суперника у матчі півфіналу плей-оф відбору до ЧС-2022 з Шотландії (3:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Що б побажав тим людям, які зараз виборюють свободу України? Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для уболівальників, для тих, хто постраждав. Ми зробили невеликий крок - вийшли у фінал. Попереду гра з Вельсом. Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас. Ми сьогодні порадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, що прославляємо нашу країну в тяжкий час.

Хотів би дуже подякувати Шотландії за гостинність. Тут нас прийняли дуже добре. Я пройшовся по вулицях Глазго, до мене підходили люди, бажали успіху. Бажаю їхній команді та головному тренеру Стіву Кларку всього найкращого", - зазначив Петраков.