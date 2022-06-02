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Петраков: Ця перемога дуже багато значить для нашої країни

Сьогодні 12:40 76 0
Фахівець - про важливість перемоги над Шотландією
Петраков: Ця перемога дуже багато значить для нашої країни
#Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков не мав емоцій після перемоги у матчі півфіналу плей-оф відбору до ЧС-2022 з Шотландії (3:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Які емоції відчуваю? Зараз уже емоцій немає, вони залишилися на футбольному полі. Ця перемога дуже багато значить для нашої країни.

Футбол - це командна гра, це мої футболісти, які все зробили для перемоги. Треба їм усім подякувати. Думаю, зараз на нашій Батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, усі наші вболівальники дякують, аплодують. У першу чергу, це перемога хлопців", - зазначив Петраков.

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