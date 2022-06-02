Петраков: Невже ви хочете сказати, що Ярмоленко вже старий?

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков задоволений грою Андрія Ярмоленка у матчі півфіналу плей-оф відбору до ЧС-2022 з Шотландії (3:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Хотілось би почути кілька слів про нашу легенду, Андрія Ярмоленка, який забив уже 45-й гол за збірну України? Ви маєте на увазі, що він уже старий (посміхається)? Він себе добре почуває, молодий хлопець. Йому ще грати й грати, прогресувати.

Зінченко - дуже патріотичний хлопець, дуже переживає, все сприймає близько до серця. Він - щирий українець. У нас усі хлопці такі. Хтось тримається, хтось не може стриматися. Не дай Боже, щоб на чиюсь землю прийшло таке горе. Поки воно не торкнулося тебе й твоєї сім’ї, ти цього не розумієш. У нас стільки загинуло людей - жінок, дітей. Те, що Сашко казав - щиро, від душі", - зазначив Петраков.