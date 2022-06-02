Зеленський привітав збірну України із перемогою над Шотландією

Президент України Володимир Зеленський поздоровив збірну України з перемогою над Шотландією (3:1).

"Є миті, коли не треба багато слів!

Просто гордість!

Просто спасибі, хлопці!

Дві години щастя, від якого ми відвикли.

Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли.

Бо українці!

Радість нашим військовим, усій нашій країні.

Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці!", - заявив Зеленський.