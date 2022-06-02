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Збірна України зіграє з Уельсом за вихід на чемпіонат світу 2022

Сьогодні 00:59 193 0
Збірна України зіграє з Уельсом за вихід на чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу перемогла (1:3) на виїзді Шотландію та зіграє з Вельсом за право зіграти на Мундіалі.

Матч відбудеться 5 червня в Кардіфі. Час визначиться пізніше.

На голи Ярмоленка (33), Яремчука (49) та Довбика (90+5) шотландці відповіли лише взяттям воріт Макгрегором (79). Відзначимо фантастичний гол капітана збірної після геніального пасу Маліновського.

Усі голи можна переглянути ТУТ.

Вельс в півфіналі плей-оф переміг збірну Австрії (2:1).

Раніше новини спорту повідомляли, що Вельс не втримав перемогу над Польщею в першому турі групи 4 дивізіону 1 Ліги націй (2:1).

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