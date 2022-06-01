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Визначились претенденти на гравця сезону в АПЛ

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Стали відомі претенденти на гравця сезону
Визначились претенденти на гравця сезону в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Асоціація професійних футболістів визначилась із кандидатами на звання найкращого гравця року в Англійській Прем'єр-Лізі.

Ними стали Мохамед Салах, Садіо Мане, Вірджил Ван Дейк (всі Ліверпуль), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем) та Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед).

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