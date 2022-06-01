Визначились претенденти на гравця сезону в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Асоціація професійних футболістів визначилась із кандидатами на звання найкращого гравця року в Англійській Прем'єр-Лізі.
Ними стали Мохамед Салах, Садіо Мане, Вірджил Ван Дейк (всі Ліверпуль), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем) та Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед).
⚽️ The nominees for the 2022 Men’s PFA Players’ Player of the Year!@DeBruyneKev @HKane— Professional Footballers' Association (@PFA) June 1, 2022
Sadio Mané@Cristiano @MoSalah @VirgilvDijk
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