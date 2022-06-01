Ексгравець збірної Шотландії остерігається Миколенка

Збірній Шотландії потрібно остерігатися дальніх ударів Віталія Миколенка у матчі відбору ЧС-2022.

Про це розповів колишній гравець збірної Шотландії та Евертона Джеймс Макфадден.

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"Коли Миколенко тільки перейшов до Евертона, то був невпевненим, але Френку Лемпарду вдалося змусити його грати. В останніх матчах він виглядав блискуче. Він – молодий гравець, який ще буде розвиватися. Він чудово грав, Шотландії доведеться подбати про нього, тому що це важлива гра.

В Україні зараз відбуваються звірства, яких ворогу не побажаєш. Я просто радий, що українські гравці відчувають, що можуть грати. Якщо вони почуваються добре і готові грати, то я радий, що гра триває. Це буде досвід, якого я ніколи не отримував – грати проти команди, у якої так багато відбувається вдома.

Це буде дивний день, але Віталій Миколенко був чудовим. Протягом останніх кількох тижнів він чудово виступав за Евертон. Ми повинні переконатися, що не дозволимо йому пробивати по воротах. Сподіваюся, він не завдасть жодного удару з краю штрафного майданчика, як це було в матчі з "Лестером", – сказав Макфадден.