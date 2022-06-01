Маліновський: Хочеться здобути путівку на ЧС для всієї України

Збірна України має здобути путівку на чемпіонат світу заради усіх, хто захищає нашу державу від російського агресора.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Це найважливіший матч для нас. Хочемо пройти далі та зіграти цей фінал з Вельсом, але розуміємо, що Шотландія матиме неймовірну підтримку - вони грають удома".

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"Хочеться здобути путівку на чемпіонат світу не лише для себе, а й для всієї України, для іміджу, для всього світу, для українських захисників, бо я вважаю, що вони зараз на першому плані. Футбол - це те, що об’єднує. Він може дати радість як для всієї України, так і для наших бійців", - сказав Маліновський.