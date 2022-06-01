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Шотландія – Україна. Матч життя і лише перший крок до Катару. Заряджай на своїх!

Сьогодні 12:39 245 0
Шотландія – Україна. Матч життя і лише перший крок до Катару. Заряджай на своїх!

Джерело - Чемпіон.

1 червня, Глазго, 21.45. Шотландія – Україна. Матч, на який ми чекали 7,5 місяців. З того самого моменту, коли Артем Довбик зафіксував перемогу України над Боснією та Герцоговиною, і збірна залишилася на другій позиції у групі відбору до ЧС-2022. Після жеребкування ми всі щасливо видихнули, що не отримали в суперники Італію, Португалію, чи Польщу. Шотландія видавалася нормальним опонентом, не топовим, щоб ажіотаж зашкалював, але з родзинкою.

Шотландія - України: букмекери назвали фаворита матчу

Відтоді ставлення до цього матчу аж занадто змінилося. Через війну в Україні саму гру перенесли, команда Петракова, яка до цього збиралася максимум на тиждень, готувалася до поєдинку півтори місяці, а сам тренер чемпіонів світу серед юнаків заявив, що "проживе життя недаремно, якщо виведе Україну на ЧС до Катару". Тиск величезний, збірники зізнаються, що отримують сотні повідомлень про важливість перемоги та налаштовуються на "один з найважливіших матчів у житті".

Власне до самого матчу Україна підходить у максимально бойовій готовності. Із більш менш відчутних втрат можна говорити хіба що про центрбека "Шахтаря" Кривцова, який досі відновлюється від перелому ноги. Але на цій позиції у Петракова розсип молодих талантів від Качараби до Забарного з Сиротою. Якщо до того ж встигне повністю відновитися від пошкодження отриманого в матчі з "Емполі" Денис Попов, то головна проблема тренера буде власне у виборі.

Щодо лідерів, то Зінченко, Миколенко, Яремчук, Ярмоленко, Маліновський – всі готуються на 100% своїх можливостей. Під питанням участь у грі Віктора Циганкова, але відновлюється він старанно.

Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

Що стосується Шотландії, ця країна нещодавно пережила футбольний мега-успіх. "Рейнджерс" дійшли до фіналу Ліги Європи, де правда поступилися "Айнтрахту" по пенальті. Але бойовий дух піднято, і віри у шотландський футбол додано. Серед втрат у Стіва Кларка півзахисник "Рейнджерс" Райан Джек, і одна з найбільших зірок – захисник "Арсеналу" Кіран Тірні. Обидва травмовані. А от захисник "Ліверпуя" Енді Робертсон готовий вести шотландців за собою. Хоча ми не забуваємо, який насичений був у Роббо сезон, ще 28 травня він відіграв фінал ЛЧ проти "Реалу", тож щодо його свіжості можна мати сумніви. Власне до плей-офф Шотландія теж потрапила з другого місця, пропустивши вперед півфіналіста останнього Євро збірну Данії. Але на відміну від українців, "тартанова армія" пройшла відбір дуже впевнено, вигравши 7 матчів у групі з Австрією та Ізраїлем.

Головна зброя шотландців – стандарти та гра "на другом поверсі". За статистикою європейського відбору шотландці взяли участь у 434 "верхових дуелях" та виграли 49,5% з них. В той час українці головою грати не прагнуть – у них лише 193 спроби за відбір, і лише 44% виграних єдиноборств.

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Україна та Шотландія за свою історію зіграли лише 2 офіційні матчі під час відбору до Євро-2008. Обмінялися домашніми перемогами – 2:0 у Києві, 3:1 у Глазго. Правда, у синьо-жовтих про столицю Шотландії не лише погані спогади. Саме тут вони виграли свою чвертьфінальну битву зі Швецією на Євро. А тепер їм ще й обіцяють найтепліший прийом від вболівальників. Принаймні вони готуються співати гімн України всім стадіоном.

Єдиний прогноз на матч Шотландія – Україна – нам потрібна перемога. Тоді 5 червня на "синьо-жовтих" чекає Уєльс. Це лише перший крок великого червневого марафону збірної. І починати його інакше, ніж перемогою, команда просто не має права. Зробити свій прогноз на результат матчу можна на платформі першого легального букмекера Parimatch Ukraine. Народжені в Україні – заряджені перемагати!

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