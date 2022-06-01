Шевченко: Матч у Шотландії - це надія України

Колишній тренер збірної України прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2022

Джерело - BBC Sport.

Збірна України зможе перемогти Шотландію та в підсумку вийти на ЧС-2022 у Катарі

Про це заявив екстренер національної команди Андрій Шевченко.

"Матч у Шотландії - це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна. Потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто покинув країну".

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"Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й у Вельсу, щоб вийти на чемпіонат світу. Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає потреби впливати на футболістів чи щось говорити їм. Вони досвідчені гравці й прекрасно все розуміють", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Зінченко не стримав сліз на пресконференції перед матчем проти Шотландії.