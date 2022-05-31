Зінченко: У нас є мрія — поїхати на чемпіонат світу

Збірна України прагне вийти на чемпіонат світу.

Про це розповів півзахисник національної команди Олександр Зінченко на пресконференції перед матчем з Шотландією.

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"У кожного з українців є головна мрія — зупинити війну. Я розмовляв із різними людьми з різних країн, розмовляв із маленькими українськими дітьми. Вони нічого не розуміють, але кажуть одне. Вони мріють про те, щоб війна закінчилася. Але якщо говорити про футбол, то в нас теж є мрія — поїхати на чемпіонат світу й подарувати ці емоції українцям у цей непростий час, тому що вони на це заслуговують.

Я впевнений, що за нами буде спостерігати вся Україна. Ми будемо відчувати її підтримку. Ми можемо багато говорити, але потрібно все доводити на полі. Завтра ми спробуємо зробити наших людей щасливими та гордими", - розповів Зінченко.