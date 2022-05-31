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Челсі може відправити Лукаку в оренду

Сьогодні 18:55 215 0
Ромелу Лукаку наступний сезон може розпочати у Серії А
Челсі може відправити Лукаку в оренду
Фото - gettyimages
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може повернутися в Інтер.

Про це повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

Челсі та Інтер ведуть переговори щодо потенційної оренди 29-річного нападника.

Керівництво англійського клубу розглядає можливість оренди Лукаку, але запросить в Інтера щонайменше 12 млн євро за це. Крім того, буде опція викупу і структура, що дозволяє розподілити платіж на кілька сезонів.

У сезоні-2021/22 Лукаку провів 44 матчі за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Лукаку хоче повернутися в Інтер.

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