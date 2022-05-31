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Лунін: Цей рік у Реалу вийшов дуже особливим

Сьогодні 16:30 170 0
Андрій Лунін прокоментував завершення сезону у Реалі
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - УАФ.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів особливий рік у Реалі.

Про це розповів сам футболіст.

"Почуваюся добре, хоча дорога була трішки важкуватою. Було три дні святкування перемоги в Лізі чемпіонів, але найважливіше, що я вже тут, із командою. Кінець сезону видався дуже насиченим — народження дитини, перемога в ЛЧ, святкування, виклик у збірну... Навіть слів бракує! Але з переключенням на справи національної команди проблем немає. Це в мене вже не вперше. 

Цей рік у Реалу вийшов дуже особливим. Багато поєдинків ми виграли, поступаючись по ходу гри, було багато емоцій, вражень, тому святкування успіху відбувалося з розмахом. Попри те, що я зіграв небагато матчів, власне перебування в такій атмосфері є величезним досвідом. Це навіть важко описати — це потрібно пережити. Пройти весь шлях, тренуватися із цією командою — це дорогого варте", - розповів Лунін.

Нагадаємо, визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією.

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