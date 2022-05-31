Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 10:52 1579
Бензема та Мбаппе - в команді сезону Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:20 84
Бензема - найкращий гравець Ліги чемпіонів сезону 2021/2022
Сьогодні 13:19 136
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Сьогодні 10:45 9104
Костевич та Омельчук здобули срібло на Кубку світу
Вчора 18:00 372
Визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії
Вчора 16:31 1013
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 11:13 8028
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
29.05.2022 23:25 556
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
29.05.2022 23:12 21170
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу
29.05.2022 23:08 2756
Прямі трансляції

Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ!

Сьогодні 13:45 189 0
Дивись матч Шотландія - Україна та допомагай ЗСУ!

Джерело - Чемпіон.

Допоки українці на полі будуть боротися за вихід у наступний раунд плей-оф Чемпіонату світу, українці в тилу матимуть змогу задонатити кошти на 1000 планшетів для ЗСУ.  Вболіваємо за наших! Збираємо на ЗСУ!

Збір розпочнеться 1-го червня о 21:30 під час онлайн-трансляції коментаря поєдинку Національної збірної України з футболу проти Шотландії.

На каналі Footballhub за підтримки Parimatch Ukraine  відбудеться трансляція коментаря матчу від відомого телеведучого, громадського діяча та волонтера Сергія Притули, а також  — солдата ЗСУ та спортивного коментатора Вадима Скічка. Усі зібрані під час трансляції кошти будуть перераховані у фонд Сергія Притули.

Кожен гравець збірної битиметься на полі, щоб наблизити перемогу України на своєму фронті. Ви теж можете підтримати українське військо лише у 3 кроки: 

  1. Увімкнути трансляцію;
  2. Перерахувати комфортну для вас суму;
  3. Насолоджуватися футбольним поєдинком.

Бренд Parimatch одним з першим публічно заявив чітку проукраїнську позицію та повністю ізолював росію ще у березні. Протягом трьох місяців бренд Parimatch і команда допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Вболіваємо за наших! Збираємо на ЗСУ

Коментарі ()
Популярне зараз
Левандовский: Моя ера у Баварії завершилася, не хочу більше тут грати Левандовский: Моя ера у Баварії завершилася, не хочу більше тут грати 1289
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 9104
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 4190
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 17280
УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів 1452
Українські пауерліфтери Бондарчук та Карнаухов загинули у війні з росією Українські пауерліфтери Бондарчук та Карнаухов загинули у війні з росією 1156
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6095
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 46803 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68564 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18162 2
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12202 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 4685