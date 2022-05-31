Срна: Ахметов ще не прийняв рішення по Мудрику

Донецький Шахтар ще не прийняв рішення щодо продажу вінгера Михайла Мудрика.

Про це розповів директор "гірників" з футболу Дарійо Срна.

"Прийшла офіційна пропозиція від Баєра. Президент ще жодного рішення не прийняв. Усі повинні знати, що гравців Шахтаря безкоштовно або за меншу вартість ніхто не відпустить. Шахтар - це завжди Шахтар, навіть в сьогоднішній ситуації клуб буде поважати себе. Ми хочемо, щоб усі нас також поважали. Так, як ми поважаємо інші команди, коли купуємо футболістів", - сказав Срна.