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Срна: Ахметов ще не прийняв рішення по Мудрику

Сьогодні 12:41 198 0
Доля українського вінгера в Шахтарі невідома
Срна: Ахметов ще не прийняв рішення по Мудрику
#Шахтар, #Дарійо Срна, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар ще не прийняв рішення щодо продажу вінгера Михайла Мудрика.

Про це розповів директор "гірників" з футболу Дарійо Срна.

"Прийшла офіційна пропозиція від Баєра. Президент ще жодного рішення не прийняв. Усі повинні знати, що гравців Шахтаря безкоштовно або за меншу вартість ніхто не відпустить. Шахтар - це завжди Шахтар, навіть в сьогоднішній ситуації клуб буде поважати себе. Ми хочемо, щоб усі нас також поважали. Так, як ми поважаємо інші команди, коли купуємо футболістів", - сказав Срна.

Нагадаємо, Баєр працює над трансфером Мудрика.

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