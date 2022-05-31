Президент "вершкових" прокоментував перемогу в фіналі ЛЧ

Джерело - Marca.

Мадридський Реал має намір завоювати 15-й кубок Ліги чемпіонів.

Про це заявив президент "вершкових" Флорентіно Перес.

"Це знову був тріумф, заснований на цінностях, які формували нашу історію протягом 120 років. Зусилля, самовдосконалення, повага, смирення та солідарність. Ця команда є еталоном для мільйонів людей і прикладом для дітей у всьому світі. Ця команда - велика родина".

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"Вона віддала все, що могла, віддала душу, щоб мрії всіх уболівальників Реала здійснилися. Зв’язок, який об’єднує нас із народом, є найважливішим, тому всі ці успіхи присвячені всім нашим уболівальникам".

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"Ми сподіваємося, що цей важкий час, який нам довелося пережити, нарешті пройде. Реал вічний, і тепер ми йдемо до 15-ї перемоги в ЛЧ. Я розмовляв з гравцями, і вони вже думають про наступний рік. Вони мені кажуть, що є клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА... Це їхнє життя", - сказав Перес.

Нагадаємо, Іско оголосив про відхід з Реала.