Французький клуб був покараний ФІФА за конфлікт щодо переходу півзахисника Папе Гуйє

Джерело - Get French Football News.

З Марселя найближчим часом буде офіційно знято трансферний бан.

Про це повідомляє Get French Football News.

Французький клуб був покараний ФІФА за конфлікт щодо переходу півзахисника Папе Гує. У наслідок цього команді заборонили купляти нових футболістів у 2 найближчих трансферних вікна.

Однак, Спортивний арбітражний суд прийняв апеляцію Марселя та готовий дозволити здійснювати підписання гравців вже у це міжсезоння.

Фактично, остаточне рішення суд винесе у жовтні, але до цього моменту санкції будуть просто призупинені в міру продовження розслідування та апеляційного процесу.

Нагадаємо, Марсель планує запропонувати Сампаолі новий контракт.