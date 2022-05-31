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CAS прийняв апеляцію Марселя та дозволить клубу робити трансфери

Сьогодні 11:21 199 0
Французький клуб був покараний ФІФА за конфлікт щодо переходу півзахисника Папе Гуйє
CAS прийняв апеляцію Марселя та дозволить клубу робити трансфери
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #Марсель

Джерело - Get French Football News.

З Марселя найближчим часом буде офіційно знято трансферний бан.

Про це повідомляє Get French Football News.

Французький клуб був покараний ФІФА за конфлікт щодо переходу півзахисника Папе Гує. У наслідок цього команді заборонили купляти нових футболістів у 2 найближчих трансферних вікна.

Однак, Спортивний арбітражний суд прийняв апеляцію Марселя та готовий дозволити здійснювати підписання гравців вже у це міжсезоння.

Фактично, остаточне рішення суд винесе у жовтні, але до цього моменту санкції будуть просто призупинені в міру продовження розслідування та апеляційного процесу.

Нагадаємо, Марсель планує запропонувати Сампаолі новий контракт.

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