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Шахтар не продасть Мудрика влітку з ймовірністю 99%, - Вацко

Сьогодні 08:30 209 0
Баєр пропонує за українця 21 млн євро
Шахтар не продасть Мудрика влітку з ймовірністю 99%, - Вацко
#Баєр, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар не продасть вінгера Михайла Мудрика цього літа.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Наскільки я розумію, ситуація наступна: Баєр дуже активно шукає заміну для Муси Діабі. Його торгує Ньюкасл. Звичайно, Ньюкасл буде торгуватись, але 70 мільйонів євро – відправна цифра. В той же час, Баєр запропонував Шахтарю 21 мільйон євро за Мудрика".

  Актуально: Баєр працює над трансфером Мудрика

"Я вважаю, що це дуже і дуже достойні гроші за футболіста УПЛ і з українським паспортом. Але також маю інформацію, що Шахтар не продасть Мудрика у це трансферне вікно з ймовірністю 99 відсотків. Це справді рішення президента клубу", - сказав Вацко.

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