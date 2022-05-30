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Сент-Етьєн можуть продати після вильоту з Ліги 1

Сьогодні 19:04 190 0
Найтитулованіший французький клуб опустився у другий за силою дивізіон
Сент-Етьєн можуть продати після вильоту з Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Сент-Етьєн

Джерело - офіційний сайт Сент-Етьєна.

Французький Сенть-Етьєн може бути проданий після невдалого сезону в Лізі 1.

Заяву про можливі зміни в майбутньому клубі опублікували на офіційному сайті.

"Через деякий час ми повідомимо важливі новини щодо майбутнього клубу та нашого майбутнього. Важлива сторінка нашого життя буде перегорнута, але ми ставимо на перше місце Сент-Етьєн як організацію. Впевнені, що клуб швидко повернеться до еліти", - йдеться у заяві.

Як повідомляють ЗМІ, акціонери клубу Бернар Каяццо та Ролан Ромейєр можуть продати Сент-Етьєн американському бізнесмену Девіду Блітцеру. Також, вони отримали пропозицію від канадського бізнесмена Джона Чайки, але відмовили йому на корсить Блітцера.

Нагадаємо, Осер повернувся до Ліги 1.

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