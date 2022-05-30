Неймар: Я щасливий, що Мбаппе залишився у ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар оцінив рішення форварда Кіліана Мбаппе продовжити контракт з парижанами до 2025 року.

Про це розповів сам бразилець в інтерв’ю для Canal+.

"Визнаю, що я не знав про це до останнього моменту, мені повідомили за день до офіційного анонсу. Я був дуже-дуже щасливий, що Кіліан вирішив залишитися. Думаю, проєкт ПСЖ є відповідним для його подальшої кар’єри.

Пограти ще декілька років за команду – хороший вибір для нього. Спробувати виграти Лігу чемпіонів у своїй країні, в клубі його міста. Тому, це правильний хід. Можливо, в майбутньому він змінить свою думку та захоче пограти в іншому колективі, але зараз він зробив все так, як потрібно. Мати таких гравців в команді завжди важливо", – сказав Неймар.