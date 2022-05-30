Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 10:52 465
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 11:13 1057
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Вчора 23:25 439
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:12 20983
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу
Вчора 23:08 2239
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі
Вчора 22:09 751
Перес виграв Гран-прі Монако
Вчора 19:25 485
Вест Гем може орендувати Луніна з правом викупу
Вчора 19:09 465
Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу
Вчора 17:43 1612
Ломачинська здобула три медалі на чемпіонаті Європи
Вчора 16:39 362
Прямі трансляції

Суркіс назвав імовірне місце тренувального збору Динамо

Сьогодні 12:27 307 0
Ігор Суркіс прокоментував тренувальний збір Динамо
Суркіс назвав імовірне місце тренувального збору Динамо
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - fanday.net.

Динамо може розпочати підготовку до нового сезону у Києві.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю Fanday.

Актуально: Динамо хоче проводити матчі єврокубків у Румунії

"Як налаштовані футболісти на проведення чемпіонату в Україні? Нормально налаштовані. Я розмовляв на цю тему із нашим капітаном Сергієм Сидорчуком. Він сказав, що сподівається на успішний виступ збірної та вихід на чемпіонат світу, після чого повернеться до Києва. Ніхто з наших футболістів не має боязні грати в Україні.

Мало того, наші 19-річні футболісти та ті, хто не викликаний до збірної України, вже тренуються на базі у Києві. Також Луческу має намір розпочати збір у Києві, якщо дозволить ситуація. Ми налаштовані оптимістично та віримо, що чемпіонат вдасться провести в Україні. Може, ми почнемо його пізніше, але проводити потрібно однозначно", – розповів Суркіс.

Нагадаємо, Динамо поверне Супрягу із Сампдорії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мане попрощався з Ліверпулем Мане попрощався з Ліверпулем 1266
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу 2239
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 7702
Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу 1612
Ліверпуль визначився із заміною Мане Ліверпуль визначився із заміною Мане 1750
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 20983
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22746 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17653
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33768
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25159 1
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11653
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116372