Суркіс назвав імовірне місце тренувального збору Динамо

Динамо може розпочати підготовку до нового сезону у Києві.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю Fanday.

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"Як налаштовані футболісти на проведення чемпіонату в Україні? Нормально налаштовані. Я розмовляв на цю тему із нашим капітаном Сергієм Сидорчуком. Він сказав, що сподівається на успішний виступ збірної та вихід на чемпіонат світу, після чого повернеться до Києва. Ніхто з наших футболістів не має боязні грати в Україні.

Мало того, наші 19-річні футболісти та ті, хто не викликаний до збірної України, вже тренуються на базі у Києві. Також Луческу має намір розпочати збір у Києві, якщо дозволить ситуація. Ми налаштовані оптимістично та віримо, що чемпіонат вдасться провести в Україні. Може, ми почнемо його пізніше, але проводити потрібно однозначно", – розповів Суркіс.