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30 травня збірна України вилетить до Глазго

Вчора 22:25 182 0
1 червня українці зіграють із Шотландією у плей-оф відбору ЧС-2022
30 травня збірна України вилетить до Глазго

Джерело - УАФ.

Завтра, 30 травня, збірна України проведе заключне заняття на полі тренувального центру Футбольного союзу Словенії у Брдо, де проходив підготовчий збір команди Олександра Петракова до відбору на чемпіонат світу-2022 та Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Після обіду Україна вирушить до Глазго. Виліт національної команди з аеропорту Любляни до столиці Шотландії заплановано на 16.45.

1 червня Україна зіграє із Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Початок о 21:45 за київським часом. Переможець пари зустрінеться у фіналі відбору з Уельсом 5 червня.

У червні синьо-жовтих чекають також матчі Ліги націй: два поєдинки проти Ірландії (8-го та 14 червня) та гра з Вірменією (11 червня).

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