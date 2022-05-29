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Палкін: Якщо починаємо чемпіонат, то маємо допомагати Україні

Сьогодні 21:41 126 0
Гендиректор Шахтаря - про новий сезон УПЛ
Палкін: Якщо починаємо чемпіонат, то маємо допомагати Україні
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився своєю думкою щодо проведення наступного сезону УПЛ.

"Сьогодні треба ставити питання, що якщо ми починаємо чемпіонат, то ми маємо допомагати Україні, армії, які постраждали від війни. Якщо цього не досягти, то немає сенсу взагалі розпочинати цей чемпіонат. Йдеться про економічну допомогу. Ми маємо збирати гроші з матчів та перераховувати на армію, підтримку біженців, України.

Також важливий іміджевий момент: після кожної гри про нас має говорити світ та Європа. А тепер треба сісти та подивитися, за яких умов ми зможемо витримати ці аспекти. Тобто, якщо ми не допомагаємо армії та країні, то це нікому не треба. Заради турнірних таблиць та результатів... Не той час.

Нам треба заробляти з усіх джерел. З іншого боку, іміджеві моменти. Ось ми зараз проводили тур. Після кожної гри про нас писали європейські та світові видання. Ось у такому ключі ми маємо рухатися. А як це зробити? Робоча група має це питання обговорити", - сказав Палкін.

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