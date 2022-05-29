Венгер: У Ліверпуля впав рівень впевненості

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер поділився враженнями від фіналу Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль (1:0).

"В останній грі сезону в Ліверпуля дещо впав рівень впевненості після того, як вони не взяли титул в Англії. Відчувалося, що Мане та Салах, які повинні робити різницю, вже не мали тієї свіжості, тієї віри, що вони можуть змінити ситуацію.

Ми повинні бути чесними, Реалу вдалося досягти успіху через Куртуа. В якийсь момент здавалося, що Ліверпуль зрівняє. Але вони так і не знайшли той особливий момент, багато в чому це залежало від Куртуа.

Заслуга Анчелотті також значна. У нього хороший зв’язок з підопічними. Вони виглядають розслабленими, коли бачать його. Він знає, як керувати зірковими гравцями.

Також я думаю, що ці футболісти мають неймовірний досвід виступів один з одним. Особливо в півзахисті. Кроос був неймовірним, Модрич також, Вальверде з Каземіро це теж стосується. У них багато спільних перемог. Знають, якщо гра в якийсь момент здається складною, їм вдасться все перевернути. Тому що вони це вже раніше робили", - сказав Венгер.