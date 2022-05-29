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Бензема: Анчелотті - найкращий тренер у світі

Сьогодні 15:08 134 0
Форвард Реала прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів
Бензема: Анчелотті - найкращий тренер у світі
#Бензема, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Наставник Реала Карло Анчелотті - найкращий тренер у світі.

Про це заявив форвард мадридців Карім Бензема.

"Ми дуже щасливі та пишаємося цією командою. Ми заслужено зробили дубль. Це була важка гра, але в ЛЧ завжди такі матчі, а тим більше у фіналі. Для мене дуже багато означає виграти ще одну Лігу чемпіонів тут, у моїй рідній країні".

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"Ми знову виграли Лігу чемпіонів, тепер ми їдемо в Мадрид, щоб святкувати з нашими вболівальниками. Це була наша найважча перемога, але ми її заслужили. Ми були кращими, нам пощастило. Анчелотті - найкращий тренер у світі - працює саме з нами", - сказав Бензема.

Нагадаємо, Реал Луніна здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів.

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