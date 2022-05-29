Суркіс: Мені імпонує, як з Динамо йшов Ярмоленко

Президент Динамо розповів про можливий трансфер Циганкова

Колишній вінгер Динамо Андрія Ярмоленко правильно пішов з клубу.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Що значить пересидів? Я цього слова зовсім не розумію. Футболіст повинен показувати такий рівень, щоб всі клуби за ним гонилися і між ними була конкуренція. Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить, не пересидів, а ще не допрацював".

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"Я розумію Вітю, він хороша людина та футболіст, але в нього серце повинне бути ще та патріотизм. У цьому плані мені імпонує, як йшов Ярмоленко. В нього залишався рік контракту, він прийшов і сказав: "Михайлович, я готовий підписати новий контракт на покращених умовах. Буде пропозиція, ви мене продасте, але безплатно з Динамо я ніколи не піду при жодних умовах. Цей клуб дав мені все".

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"Якщо по Циганкову поступить хороша пропозиція, ми його відпустимо, незалежно від того, рік в нього по контракту чи п’ять. Миколенко хороший приклад, в нього була 4-річна умова, коли прийшла пропозиція від Евертона. Питання по Миколенку було вирішене за один день", - сказав Суркіс.

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