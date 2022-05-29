Клопп: Чи можна показати максимум у 63 грі сезону?

Головний тренер Ліверпуля розповів про поразку в фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - УЄФА.

Ліверпуль не зміг показати свій максимум у фіналі Ліги чемпіонів з Реалом (0:1) через напружений сезон.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Коли воротар - найкращий гравець матчу, тоді щось не так з протилежною командою. Куртуа зробив багато сейвів. Однак, на завершальних стадіях атак багато наших кросів були просто безсенсовні. Коли Реал грає так глибоко, їх здатність контратакувати занадто небезпечна".

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"Ця команда Реала напрочуд досвідчена. Ще й найдосвідченіший та найуспішніший тренер в європейському футболі. Я сказав хлопцям, що пишаюся ними. Їм потрібно трохи часу, я це розумію. За спиною видатний сезон. У двох турнірах ми програли з мінімальним відривом".

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"Коли програєш, то думаєш, що можна було зіграти краще. Але чи можливо видати свій максимум в 63-й грі сезону? Я не знаю. Реал одного разу ще програє фінал, але цього не сталося сьогодні", - сказав Клопп.

Нагадаємо, Лунін став третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.