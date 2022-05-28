Луческу: Анчелотті та Клопп - великі тренери

Джерело - prosport.ro.
Наставник київського Динамо Мірча Луческу поділився думкою про Карло Анчелотті та Юргена Клоппа, які протистоятимуть один одному в рамках фіналу Ліги чемпіонів.
"Два чудові тренери двох чудових команд. Щороку вони на вершині. Вони знають, як правильно витрачати гроші. Точніше, не вони, а президенти, клуби, але за їхньою порадою. Мало тільки мати гроші, треба знати, що з ними робити. І вони це добре знають.
Карло Анчелотті - досвідчений тренер. Раніше - відмінний півзахисник, де ти не можеш бути дуже добрим, якщо немає уявлення про гру. Він використав ці знання у своїй чудовій тренерській кар'єрі.
Крім своїх якостей, пов'язаних зі спеціальною професійною підготовкою, d Анчелотті також дуже збалансована поведінка. Він дуже спокійний, своєю поведінкою він надає впевненості та почуття захищеності команді.
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Він стримує всю напругу. Він незворушно жує жуйку кожен матч. Ти навіть не знаєш, що від неї лишається. У нього, звичайно, часто виникають суперечливі, напружені почуття, але він тримає їх у собі.
Він читає гру, він відчуває її, не панікує, не робить поспішних змін, він вирішує критичні ситуації спокійно та ефективно, а їх було достатньо у матчах Реала.
Він отримує все від гравців, він максимально конкретизує їхні технічні якості, максимально використовує їх досвід, йому вдається максимально тренувати їх, змусити їх віддатися на максимум", - сказав Луческу.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал пройде 28 травня у Парижі на стадіоні Стад де Франс.