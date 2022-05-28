Луческу: Анчелотті та Клопп - великі тренери

Наставник київського Динамо Мірча Луческу поділився думкою про Карло Анчелотті та Юргена Клоппа, які протистоятимуть один одному в рамках фіналу Ліги чемпіонів.

"Два чудові тренери двох чудових команд. Щороку вони на вершині. Вони знають, як правильно витрачати гроші. Точніше, не вони, а президенти, клуби, але за їхньою порадою. Мало тільки мати гроші, треба знати, що з ними робити. І вони це добре знають.

Карло Анчелотті - досвідчений тренер. Раніше - відмінний півзахисник, де ти не можеш бути дуже добрим, якщо немає уявлення про гру. Він використав ці знання у своїй чудовій тренерській кар'єрі.

Крім своїх якостей, пов'язаних зі спеціальною професійною підготовкою, d Анчелотті також дуже збалансована поведінка. Він дуже спокійний, своєю поведінкою він надає впевненості та почуття захищеності команді.