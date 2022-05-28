Тоттенгем безкоштовно підпише воротаря збірної Англії

Форстер перейде із Саутгемптона

Воротар Саутгемптона Фрейзер Форстер перейде в лондонський Тоттенгем в якості вільного агента.

Про це повідомляє ВВС Sport.

Голкіпер вже пройшов медичне обстеження і про перехід незабаром буде оголошено офіційно.

Поточний договір Форстера закінчується наприкінці червня, що дозволить "Тоттенгему" отримати воротаря збірної Англії безкоштовно. За трьох левів Фрейзер зіграв 6 матчів з моменту дебюту в 2013 році.

Форстер стане другим воротарем Тоттенгема, і підмінятиме першого - Уго Льоріса. Нинішній запасний голкіпер Сперс П'єрлуїджі Голліні заявляв про бажання повернутися до "Аталанти", в якої він і був орендований Тоттенгемом.