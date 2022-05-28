Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про те, яким може бути наступний сезон чемпіонату України.

"Всі клуби однозначно підтримали те, що футбол в Україні має бути, що ми маємо стартувати вже в цьому році. Зараз сформована робоча група, вона працює над певними варіантами - чи за кордоном буде чемпіонат, чи в Україні. Але головне, що сьогодні всі підтримали, що футбол стартує і має стартувати в цьому році.

Скільки основних варіантів проведення чемпіонату? Всі розуміють, що ситуація в Україні кожного дня міняється, всі вірять, що турнір має відбуватися саме в Україні. Робоча група напрацює варіанти, залишиться два, і по ним більш детально буде прийнято рішення. Не більше, ніж через два тижні буде рішення проаналізоване - в зум-режимі або у звичайному. Будемо сподіватися, що також буде затверджено і календар, і формат наступного сезону.

Розширення ліги - чи будуть перехідні матчі для клубів Першої ліги, яким буде формат? На даний час прийняте рішення про 16 клубів наступного сезону, з урахуванням Кривбасу та Металіста. Ми отримали звернення від "Маріуполя" та "Десни", що, враховуючи ситуацію, в якій опинилися міста Маріуполь та Чернігів, плюс ситуація зі спортивною інфраструктурою, ці клуби не зможуть брати участь в наступному сезоні. Але ми будемо їх підтримувати, щоб вони не вилітали. Тобто, за ними будуть заброньовані місця в УПЛ, а коли вони вже фінансово зможуть повернутися, будем враховувати це в майбутньому.

Всі інші клуби, які брали участь, в тому числі першої ліги, тобто, "Металіст" і "Кривбас", підтвердили, що чекають на поновлення і готові брати участь в чемпіонаті", - сказав Дикий.