Джеррард зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Ліверпуль є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів у матчі проти Реала.

Про це розповів легенда Ліверпуля та чинний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард.

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“Ви можете відчути цю атмосферу. Вболівальники – просто неймовірні, я сподіваюся, що це буде чудова гра. Хочу побажати успіху Ліверпулю. Вірю, що вони зможуть здобути результат, якого прагнуть усі.

Сподіваюся, що це буде фантастична гра. Прогнозую перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0”, - сказав Джеррард.