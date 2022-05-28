Джеррард зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Джерело - liverpoolecho.co.uk.
Ліверпуль є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів у матчі проти Реала.
Про це розповів легенда Ліверпуля та чинний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард.
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“Ви можете відчути цю атмосферу. Вболівальники – просто неймовірні, я сподіваюся, що це буде чудова гра. Хочу побажати успіху Ліверпулю. Вірю, що вони зможуть здобути результат, якого прагнуть усі.
Сподіваюся, що це буде фантастична гра. Прогнозую перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0”, - сказав Джеррард.
Нагадаємо, Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом.