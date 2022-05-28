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Джеррард зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:25 378 0
Стівен Джеррард зробив свій прогноз на фінальний матч Ліги чемпіонів
Джеррард зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Джеррард, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Жіноча Ліга чемпіонів

Джерело - liverpoolecho.co.uk.

Ліверпуль є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів у матчі проти Реала.

Про це розповів легенда Ліверпуля та чинний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард.

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“Ви можете відчути цю атмосферу. Вболівальники – просто неймовірні, я сподіваюся, що це буде чудова гра. Хочу побажати успіху Ліверпулю. Вірю, що вони зможуть здобути результат, якого прагнуть усі.

Сподіваюся, що це буде фантастична гра. Прогнозую перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0”, - сказав Джеррард.

Нагадаємо, Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом.

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