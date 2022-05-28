Русол: Ми зробимо кілька кроків назад, якщо вирішимо грати в Україні

СК Дніпро-1 наполягає на проведенні наступного сезону УПЛ за кордоном.

Про це розповів виконавчий директор дніпровського клубу Андрій Русол у коментарі Футбол NEWS.

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"Наші мотиви полягають у тому, що у нас велика кількість легіонерів. Я маю великі сумніви, що вони захочуть грати в нашій команді. В країні, яка перебуває в стані війни. Це велике питання, чи вони повернуться. Це одразу вплине на рівень чемпіонату, я впевнений, що ми зробимо кілька кроків назад у плані якості УПЛ, якщо вирішимо грати в Україні.

Але, у будь-якому випадку, ми ухвалимо рішення ліги. Якщо скажуть грати тут, то ми підлаштовуватимемося під нову реальність, створюватимемо команду з наших гравців і гратимемо виключно в Україні", – сказав Русол.