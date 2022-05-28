Марсело: Фінал обіцяє бути захоплюючим

Реал готовий до фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це розповів оборонець мадридського клубу Марсело.

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"Знаємо, що таке грати у фіналі, грати за цей клуб. Напередодні гри відчуваєш невелике хвилювання, але ми всі налаштовувалися на цей фінал з того самого моменту, щойно отримали право брати участь у ньому.

Мене тішить участь бразильців у цьому фіналі. Це чудово для нашої країни. Мені хотілося б, щоб у мене на батьківщині отримали задоволення від цієї гри. Фінал обіцяє бути захоплюючим", - сказав Марсело.