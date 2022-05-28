Алвес підпише новий контракт з Барселоною

Барселона близька до продовження контракту з Дані Алвесом.

Про це повідомляє Uol.

39-річний бразилець близький до підписання нового контракту з іспанським клубом на пів року з опцією продовження угоди ще на 6 місяців.

Сам Алвес має намір продовжувати виступати на найвищому рівні, щоб зіграти на ЧС-2022. Чинний договір захисника з Барселоною розрахований до 30 червня 2022 року.

Дані Алвес повернувся до Барселони у листопаді минулого року. На його рахунку 1 гол та 3 асисти у 16 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні.