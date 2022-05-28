Павелко: Дякую ФІФА за оперативне відсторонення російського футболу

Президент УАФ Андрій Павелко подякував ФІФА та Джанні Інфантіно за оперативне відсторонення російських команд та збірної від спортивних змагань.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол 1.

"Хочу подякувати Джанні Інфантіно та ФІФА, що оперативно було прийняте рішення про відсторонення російського футболу від змагань, клубів та збірних. Це дуже важливо, щоб світ був об'єднаний заради справедливості, яку відстоює зараз Україна. Також хочу виразити подяку нашому представнику у ФІФА, який приїхав до Києва. Він наш друг та дуже допомагає у всіх справах. Впевнений, що саме цей візит буде новим кроком до створення спільних проектів та ідей", - сказав Павелко.