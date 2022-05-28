Джерело - Чемпіон.

56' Діас упав на Мілітао у боротьбі, медики на полі допомагають захиснику Реала.

55' Арнольд подавав у штрафний майданчик, але Куртуа в стрибку перехопив м'яч.

54' Мане пробивав з-за меж штрафного майданчика і після цього ще й Арнольд намагався удар завдати, але обидва удари "вершкові" заблокували.

52' Салах виконував подачу в штрафний майданчик, але Куртуа забрав м'яч у руки.

51' Контролює Реал м'яч, однак до удару свої атаки мадридці не доводять.

49' Арнольд сфолив против Каземіро у центрі поля, який втікав у контратаку, але без жовтої обійшовся головний арбітр зустрічі.

47' Арнольд класно закидав на Діаса, але не дотягнувся трохи колумбієць до м'яча.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло!

45' Штовхнув Луїс Діас у центрі поля Крооса, штрафний для Реала.

45' Немає голу! Арбітр зафіксував офсайд.

45' Тим часом дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Чекаємо на рішення VAR!

43' Гол забив Бензема, але офсайд зафіксував арбітр.

42' Конате грубо зіграв проти Вінісуса. Штрафнйи для Реала.

41' Після корнера вдалося з льоту пробити Гендерсону, але трохи повз ворота пішов м'яч.

40' Мане пробивав по воротах з гострого кута, але від Мілітао м'яч пішов на кутовий.

38' Намагалися мадридці позиційну атаку створити, але до удару справа не дійшла.

36' Роізграли корнер мадридці, але після серії рикошетів м'яч був уже в руках Алісона. Бразилець швидко вибив на Діаса і Карвахаль був змушений фолити проти колумбійця. Жовта картка для іспанського захисника.

35' Вінісіус класно прокинув між ніг Конате, але тут як тут був Гендерсон, який вбив м'яч на кутовий.

34' Арнольд подавав на Салаха, який зумів пробити головою, однак м'яч у руки Куртуа прийшов.

33' Карвахаль у верховій боротьбі порушив правила проти Діаса у центрі поля.

32' Бензема класно викотив під удар Вінісіусу, але Ван Дейк встиг перехопити цю передачу.

30' Класно Каземіро міг розрізати оборону Ліверпуля, але в останній момент дотягнувся Арнольд до м'яча.

29' Гендерсон подавав у штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

27' Модрич трохи помилився з пасом і знову розпочинають гравці Ліверпуля позиційну атаку.

25' Вінісіус подавав у штрафний майданчик і м'яч навіть закручувався у ворота, але Алісон забрав м'яч у руки.

24' Салах розрізну передачу на Мане намагався виконати, але Алаба у підкаті перехопив м'яч.

22' Луіс Діас проривався у штрафний майданчик, але його одразу накрив Каземіро та Мілітао.

21' Мане класно змістився у центр і пробивав по воротах, але Куртуа урятував свою команду відбивши м'яч у стійку.

20' Кроос у центрі поля підіграв рукою, штрафний на користь Реала.

18' Вальверде намагався прострілити на Вінісіуса, але до бразильця м'яч не дійшов.

16' Арнольд прострілив на Салаха, єгиптянин дістався до м'яча, але Куртуа встиг скластися і парирувати цей удар. Другим темпом пробивав Тьяго, однак бельгієць забрав м'яч у руки.

15' Вінісіус приймав м'яч на фланзі, але Конате витіснив бразильця і відібрав у нього м'яч.

13' Робертсон виконував подачу з правого флангу, але Менді грудьми скинув м'яч Курута.

12' Луїс Діас обігрувався з Мане, але корпусом Каземіро та Карвахаль провели м'яч за межі поля.

11' Бензема хотів шведою вирізати передачу на протилежний фланг, однак Арнольд перехопив м'яч.

10' Салах виконав проникаючу передачу в штрафний майданчик на Мане, але сенегалець трохи не встиг до м'яча.

8' Намагався Мане віддати пас на хід на Діаса, але колумбієць не зрозумів задуму партнера і не пішов на цю передачу.

7' Вальверде намагався виконати подачу на Бензему, але Фабіньо перехопив м'яч.

5' Мілітао трохи помилився у дриблінгу, але встиг перехопити передачу Робертсона - аут для Ліверпуля.

4' Хендерсон тепер виконував дальну передачу на Діаса, однак Куртуа був першим на м'ячі.

3' Арнольд робив закидання на Мане, але Мілітао головою встиг перехопити м'яч.

2' Тьяго збили в центрі поля, а до цього порушили правила проти Вальверде. Чимало стандартів на початку поєдинку в нас.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

У цей же час з'являється інформація, що проти деяких уболівальників ззовні використовується сльозогінний газ.

Розпочалася церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів!

УЄФА повідомляє, що матч відкладено, а про подальшу інформацію буде повідомлено пізніше.

З'явилася інформація, що матч розпочнеться о 22:30.

Андрій Лунін разом із Тібо Куртуа також розминаються напередодні вирішального поєдинку ЛЧ.

Гравці Ліверпулю лише зараз виходять на розминку.

Повідомляється, що початок фіналу відкладено на 15 хвилин. Автобус Ліверпуля потрапив у затор.

Клопп назвав склад Ліверпуля на фінал Ліги чемпіонів. Також, Анчелотті визначився зі стартовим складом Реала.

Англійський Ліверпуль зіграє проти мадридського Реала у фіналі Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні Стад де Франс у Парижі. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи з 21:45.

На шляху до фіналу Реал здолав Манчестер Сіті Зінченка. Ліверпуль виявився сильнішим за Вільярреал.